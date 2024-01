Palermo | trovato in mare il cadavere di una giovane donna

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen. (Adnkronos) - Il corpo senza vita di unaè statoinquesto pomeriggio, nel tratto antistante di Aspra, nel palermitano. La presenza delè stata segnalata da alcuni pescatori che transitavano in zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, e una motovedetta della Capitaneria di porto, oltre alla Polizia e personale del 118. Il corpo dellaè stato recuperato. Alcuni indumenti forse appartenenti alla stessa persona erano stati trovati poco prima a Vergine Maria. Sono in corso indagini per l'identificazione della. Nei giorni scorsi era stata segnalata ala scomparsa di unabengalese, di 17 anni.

