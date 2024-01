Palermo | piano di conservazione per il Parco della Favorita | ' diventi quartiere vegetale'

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen. (Adnkronos) - Il sindaco diRoberto Lagalla ha istituito un gruppo di lavoro multisettoriale, presieduto dal Professor Giuseppe Barbera, esperto paesaggista di fama internazionale, per redigere uncomplessivo di fattibilità per la, gestione e valorizzazione del, per farne un grande, ecologico e creativo “città, nell'ambito delle politiche di rigenerazione urbana. Il gruppo di lavoro è composto, oltre che da Giuseppe Barbera, da Paola Di Trapani, (Dirigente dell'ufficiorigenerazione urbana con il ruolo di referente del Comune), da Giuseppina Liuzzo (dirigente del settore Ambiente), da Claudio Cimò ...

... a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo, Giovanni ... Le news della scuola in primo, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno ...In primoanche i principali campionati esteri con l'impegni in Bundesliga del Leverkusen alle ...puntati sugli incontri casalinghi di Como e Cittadella rispettivamente contro Spezia e. In ...“Il Palermo a Cittadella, due mondi a confronto”, titola la rosea. Realtà opposte per storia, dimensioni, filosofia..Presentato il Madonie White Festival che si svolgerà a Piano Battaglia. Petralia Sottana: si è svolta a Palazzo Pucci Martinez, sede ...