Palermo | morto Aron | il cane bruciato vivo dal suo padrone

Non ce l'ha fatta Aron, il cane bruciato vivo in piazza Croci martedì sera: nonostante le cure in una clinica veterinaria, èstanotte. L'uomo di 46 anni che gli ha dato fuoco è stato denunciato, ma è libero, e il suo gesto violento ha suscitato molta rabbia e l'intervento di animalisti e di tanti cittadini, tanto da ...I colleghi cercarono di aiutarlo e l'allarme venne lanciato subito, ma per il lavoratore non ci fu nulla da fare: era arrivato al Civico in ambulanza già. Il giorno dopo avrebbe dovuto ...Non ce l'ha fatta Aron, il pitbull di due anni legato ad un palo e bruciato vivo nei giorni scorsi a Palermo da un ...Non ce l’ha fatta Aron, il cane legato a un palo e bruciato vivo a Palermo in via delle Croci dal proprio padrone. A dare la notizia è stata la LAV Palermo, Lega Anti Vivisezione, che aveva ottenuto l ...