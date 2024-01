Palermo | il cane bruciato vivo dal suo padrone è morto

Leggi su open.online

(Di sabato 13 gennaio 2024) IlAron, un pitbull a cui il suo stesso proprietario ha dato fuoco in una piazza in centro aqualche giorno fa, èin una clinica veterinaria. Lo ha fatto sapere la Lav di, che si era sobbarcata le spese veterinarie per provare a salvarlo. «Aron non c’è più. Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine». L’uomo che gli ha dato fuoco ha rischiato il linciaggio dopo l’accaduto: i carabinieri l’hanno salvato. I proprietari della casa in cui abitava hanno deciso di murare l’ingresso. Lui è stato denunciato a piede libero: sarebbe affetto da disturbi psichici. Leggi anche: L’avvocata bloccata in Kenya perché il suoha morso una manager che le chiede 20 mila euro di risarcimento Via la patente a chi abbandona il proprio animale per strada. ...