Palermo | è morto il pitbull che era stato bruciato vivo dal proprietario

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non c'ènulla da fare, ilAron èdopo aver lottato con tutte le sue forze. Lo ha fatto sapere in un post sui social la Lav di, avvisata dalla clinica veterinaria che l'aveva preso in cura: "Il suo corpo non ha retto". Qualche giorno fa ilaveva legato il cane a un palo, in strada, e poche ore dopo gli aveva dato fuoco, procurando all'animale ustioni sull'80% del corpo. Volontari e veterinari hanno fatto di tutto per salvarlo, senza riuscirci, dopo che un passante aveva soccorso il cucciolo e la Lav era intervenuta per provvedere alle cure.

