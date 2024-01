Palermo | Aron è morto | il Pitbull bruciato vivo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 È deceduto, ilche è stato vittima di un atto brutale dal suo proprietario in una piazza nel cuore di. Il cane ha perso la vita presso la struttura veterinaria che lo aveva in cura. La notizia è stata diffusa dalla Lav diattraverso il proprio profilo Facebook, dichiarando: “Abbiamo appena ricevuto la comunicazione dalla clinica – si afferma nel post –ci ha lasciato. Il suo corpo non ha retto, nonostante abbia combattuto fino all’ultimo istante”. “. Dopo atroci sofferenze inflitte da un uomo è andato via. Ora – afferma la consigliera della Dc al Comune di, Viviana Raja – vogliamo giustizia, la pena per chi uccide un animale va dai due mesi ai due anni. Troppo ...

non c'è più - si legge in un post dell'associazione - Lav di- Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine"., il pitbull legato a un palo e bruciato vivo qualche gorno fa a, e' morto. "Ci hanno appena chiamato dalla clinica.non c'e' piu'.", afferma la Lega anti vivisezione (Lav). "Il suo corpo - ha aggiunto la Lav su facebook - non ha retto, sebbene lui ...Il pitbull ha lottato fino alla fine: era stato trovato legato a un palo in condizioni critiche. Ad comunicare il decesso è stata la Lav."Un gesto di estrema crudeltà perpetrato contro un essere vivente. Aron, il cucciolo legato ad un palo e bruciato vivo dopo giorni di agonia ci ha lasciati questa mattina. Questo barbaro crimine non p ...