Pagelle – Rrahmani la nemesi riequilibra il mercato virtuale di De Laurentiis

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ledi Napoli-Salernitana 2-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. GOLLINI. Niente di nuovo sotto il sole, Ilaria, se non la vittoria afferrata al 96’. Obietterai: non è poco, anzi. Hai ragione. Per un impulso irrazionale, dettato da incubi recenti e antichi, faccio solo il conto alla rovescia per i punti che mancano alla quota salvezza di 40-42 e così registro che oggi abbiamo fatto un bel balzo in avanti. Detto questo, mi rifiuto di seminare dubbi circa la postura di Gollini sul gran gol di Candreva (basta con questi tormentoni alla Tafazzi) e faccio notare che il secondo pipelet azzurro ha evitato il due a uno dei granata, con quel tuffo salvifico che anticipa il lungagnone Simy. Questo è – 6,5 Candreva ha fatto un gran gol, Gollini una gran parata – 6,5 DI LORENZO. Il Napoli continua a non giocare e va sempre a imprigionarsi a destra, laddove ...