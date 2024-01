Paestum | scoperti due nuovi templi Il plauso del Ministro Sangiuliano

Nel parco archeologico di, in Campania, sono statidue templi greci di stile dorico , uno sotto l'altro: la notizia del ritrovamento è stata diffusa dal ministero della Cultura . L'ordine dorico è il più ...Un particolare di uno dei due templi doricinell'antica città della Magna Grecia Poseidona, ribattezzata in epoca romana- Ansa/Ministero della cultura La portata della scoperta non ...Sangiuliano: "Valorizzare il sito archeologico" “Le recenti scoperte confermano quanto a Paestum ci sia ancora molto da fare sul fronte degli scavi, della ricerca e anche sul piano della ...Risale al 2019 la scoperta del tempietto al Parco Archeologico di Paestum, da cui sono emersi nel 2023 numerosissimi oggetti tra cui ex voto, terrecotte e altari… Leggi ...