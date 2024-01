Ostiense | auto si ribalta in prossimità della fermata Piramide | residenti chiedono più sicurezza

Smart ferme sugli stalli riservati ai motorini in via Bissolati,parcheggiate in curva in via ... come quello di ieri a piazzale. 'Aumenteremo i controlli - ha detto De Sclavis - . E ...... rendendosi protagonista di lanci di feci contro giovani donne, quasi sempre a bordo della loro. Arco di Travertino, Tuscolano, San Giovanni, Montesacro, Appio,, ora anche Monti. Le ...Incidente sulla via Ostiense: poco prima della stazione di Piramide, auto si ribalta per motivi ancora da chiarire.Un ragazzo è stato trovato ferito in un'auto alla periferia di Roma, probabilmente colpito da cocci di bottiglia. È accaduto intorno alle 17 in via Lecce dei Marsi, in ...