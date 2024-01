Oroscopo del giorno Domenica 14 Gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del14di oggi Ariete Avete davanti a voi una giornata molto favorevole o fruttuosa e, allo stesso tempo, simile alla precedente, piena di attività e voglia di fare, che in questo caso saranno tutte incentrate su questioni di natura domestica, familiare o semplicemente personale. Ma alla fine questa giornata si concluderà con una piacevolissima sorpresa.di oggi Toro Un’influenza avversa di Saturno attirerà preoccupazioni, paure o preoccupazioni dove dovresti avere solo pace e serenità, perché i problemi che non puoi risolvere oggi sarai in ...