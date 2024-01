Ordine d’arrivo sci alpino | risultati discesa Altenmarkt 2024 | Goggia trionfa | Nicol Delago torna sul podio

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sofiaha vinto lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. La fuoriclasse bergamasca si è imposta sulla pista austriaca, firmando il primo successo stagionale nella specialità da lei più gradita. Seconda affermazione di questa annata agonistica per l’azzurra, che aveva già fatto festa nel superG di St. Moritz. La nostra portacolori ha così conservato il pettorale rosso di leader della graduatoria. Sofiaha fornito una prestazione di forza, commettendo soltanto un paio di sbavature nella parte alta e poi facendo la differenza nel bosco e nel rapido tratto conclusivo. La 31enne è risultata particolarmente costante sul tracciato austriaco e si è lasciata alle spalle per soltanto dieci centesimi la padrona di casa Stephanie ...