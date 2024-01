Operazione liceo del Made in Italy Come chiamare spezzatino il goulash

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) Di fatto è una cosmesi al già esistenteEconomico sociale, in più non si sa ancora neanche cosa si studierà nel triennio. Tanti dubbi nelle scuole, freddezza tra prof e presidi, che hanno tempo fino a lunedì per aderire. Mentre per i ragazzi la scelta parte dal 23 gennaio