OpenAI elimina il divieto per uso militare dell’intelligenza artificiale

Leggi su pantareinews

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha attenuato le sue politiche su l’usoche sviluppa e realizza con tanto successo anche grazie agli investimenti di Microsoft. L’intelligenza artifciale è uno strumento molto potente che può essere utilizzato in una miriade di modi e le preoccupazioni sull’usoerano tra le principali dei contrari allo sviluppo dell’IA. Intelligenzascopre come rivoluzionare le batteriecambia politica per consentire applicazioni militari, la famosa organizzazione di ricerca sull’intelligenza, ha recentemente modificato la sua politica di utilizzo per consentire le sue tecnologie per scopi militari e bellici. Questoera stato imposto ...