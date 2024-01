Open Day | j’accuse di una docente | “Sono teatrini colorati e luminescenti | serve un esame di coscienza”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Su Il Tirreno c'è spazio per le considerazioni di Valeria Zannoni, insegnante ed esperta nell'educazione, che solleva preoccupazioni critiche riguardo al processo di selezione delle scuole superiori. L'articolo .

Per questo weekend sono coinvolti i municipi III, V, XI, XV Nuovo open day a Roma dedicato alla Carta d' identità elettronica sabato 13 e domenica 14 ... (sbircialanotizia)

Occasione unica per conoscere il campus e ottenere informazioni dettagliate sui Corsi di Laurea e le attività accademiche UniCamillus , l'Università ... (sbircialanotizia)

Togliendo i 2000 punti vinti l'anno scorso, Djokovic inizia di fatto l'Australian2024 con un ... "Saperlo è una motivazione extra" ha detto Alcaraz in conferenza stampa durante il Media. Il ...Le sue ambizioni sono chiare anche nella conferenza stampa durante il Media. Quello che comincia domenica contro Dino Prizmic sarà il suo 19mod'Australia, ma nessuno trova il tempo di ...Djokovic (n. 1) e Sinner (n. 4), almeno in quanto a popolarità, spopolano a Melbourne. L’Australian Open, che scatta con un giorno di anticipo rispetto al passato - tenendo conto dei fusi orari si ini ...Inoltre, durante l’Open Day sarà allestito un piccolo mercatino tibetano, dove potrai trovare ottime idee regalo, come campane tibetane ed oggetti vari della tradizione Buddhista tibetana. Il ricavato ...