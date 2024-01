Omicidio Sarah Scazzi | Michele Misseri torna libero a febbraio

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Terminerà a finela pena per, 69 anni, detenuto nel carcere di Lecce e condannato in via definitiva per concorso in soppressione di cadavere per l’della nipote sedicenne, avvenuto a fine agosto del 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto. Per il delitto stanno scontando l’ergastolo la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina, condannate pervolontario in concorso. Tra decreto ‘svuotacarceri’ e lo scomputo relativo alla legge sulla liberazione anticipata,, assistito dall’avvocato Luca La Tanza, ha ottenuto, grazie alla buona condotta tenuta in carcere, una riduzione di pena di oltre 400 giorni. L’uomo prima confessò di essere l’autore solitario ...