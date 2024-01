Olio d’oliva contraffatto | sequestrati più di 46mila litri in tutta Italia

Leggi su quifinanza

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sono statioltre 46.000di, mentre 26 individui sono stati denunciati per frode nel commercio e la vendita di prodotti non autentici. Inoltre, sono state sospese 22 attività e 202 imprenditori sono stati sanzionati per violazioni amministrative, per un totale di 189.000 euro. Questi risultati rappresentano il resoconto di una precisa campagna di controlli nel settore dell’condotta dai Nas, in collaborazione con il Ministero della Salute. Le ispezioni hanno coinvolto frantoi, aziende e attività produttive e commerciali. Le aziende irregolari In totale, i Nas hanno condotto 1.250 ispezioni sugli operatori della filiera, rilevando situazioni irregolari in 256 aziende ed esercizi commerciali. Le sanzioni amministrative sono state emesse per la mancanza di pulizia e manutenzione degli impianti e ...