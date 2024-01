Odermatt vince la discesa di Wengen e Paris terzo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Lo svizzero trionfa, l'azzurro sul podio Marcolalibera di, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero oggi 13 gennaio 2024 si impone con il tempo di 2'25"64 precedendo il francese Cyprien Sarrazin (2'26"23) e l'azzurro Dominik(2'27"56). Quarto posto per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted

La prima discesa libera maschile sulle nevi di Wengen , in Svizzera, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino vede il dominio ... (oasport)

AGI - La prima vittoria in discesa libera del 'Lauberhorn', la trentesima vittoria in carriera, la sesta in questa stagione. Marco Odermatt , ai ... (agi)

Lo svizzero trionfa, l'azzurro sul podio Marcola discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero oggi 13 gennaio 2024 si impone con il tempo di 2'25"64 precedendo il francese Cyprien Sarrazin (2'...L'incidente di Kilde ha fatto passare inevitabilmente in secondo piano l'ennesimo capolavoro di Marco, giunto alla 31esima affermazione in carriera (più le tre tra olimpiadi e mondiali). ...(Adnkronos) - Marco Odermatt vince la discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero oggi 13 gennaio 2024 si impone con il tempo di 2'25"64 precedendo il francese ...Sicuramente la caduta di Kilde, arrivata nella S finale, è stata dovuta in gran parte alla stanchezza. Ma la discesa di Wengen, solitamente spettacolare, è stata caratterizzata questa volta soprattutt ...