Odermatt vince la discesa di Wengen e Paris terzo

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – Marcolalibera di, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero oggi 13 gennaio 2024 si impone con il tempo di 2’25?64 precedendo il francese Cyprien Sarrazin (2’26?23) e l’azzurro Dominik(2’27?56). Quarto posto per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (2’27?84) che si lascia alle spalle l’austriacont Kriechmayr (2’28?13) e i transalpini Adrien Theaux (2’28?19) e Nils Allegre (2’28?36). In top ten per l’Italia anche Mattia Casse (2’28?63) decimo. “E’ stata dura oggi, ma sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato. Oggi, credo di aver fatto abbastanza bene in alto e nella parte bassa. Ho lasciato un po’ troppo nella solita Kernen-S.e Sarrazin in questo momento stanno ...