Occhio alla romance scam | la truffa romantica | ecco come funziona

Il mercato di gennaio, solitamente, viene utilizzato dai club per sistemare gli errori commessi durante l’estate. Per questo motivo viene ... (dailynews24)

... dislessici, disgrafici, oggi cresciuti a vista d'anche per insistenza delle famiglie) e ... conseguenza di quei continui taglispesa pubblica spesso auspicati dallo stesso Galli della ...... nella notte fra il 15 e il 16 gennaio: all' 1.00 avrà inizio il pre - show che condurrà poicerimonia di premiazione, con traduzione simultanea (ma l'evento sarà disponibile anche nella ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Jacopo Lo Monaco, Fabio Colangelo e Simone Eterno con i pronostici per l’Australian Open: dai favoriti alle sorprese fino ai nomi ...Il racconto di una vittima di Pordenone, che in poco più di un mese e mezzo ha perso circa 30mila euro La frode ribattezzata per le sue caratteristiche " romance scam ", o "truffa romantica", sbarca ...