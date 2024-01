Nuovo trionfo di Sofia | vince la discesa libera di Altenmarkt

Leggi su agi

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI -diGoggia nella discesadi Coppa del mondo di-Zauchensee. Nella località austriaca la fuoriclasse azzurra ha ottenuto la prima vittoria in discesa in questa stagione, la sua prima sulla pista 'Kaelberloch' ('buco dei vitelli'), la ventiquattresima in carriera eguagliando così Federica Brignone, oggi quattordicesima, al vertice della statistica delle italiane piùnti nel Circo bianco. Goggia, scesa col pettorale numero 8, ha vinto fermando i cronometri su 1'46"47 lasciandosi alle spalle le austriache Stephanie Venier, staccata di un decimo, e Mirjam Puchner a 34 centesimi. Terza ex aequo l'azzurra Nicol Delago. Goggia in questa stagione era salita tre volte sul podio e l'8 dicembre aveva vinto il supergigante di Sankt Moritz. Un tracciato quasi perfetto ...