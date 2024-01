Nuovo raid Usa contro Houthi in Yemen | colpita postazione radar

hanno colpito la capitale Sana'a , sostiene la televisione al - Masirah gestita dagli Houthi. "Il nemico anglo - americano sta prendendo di mira la capitale Sana'a con una serie di attacchi ...Gli Stati Uniti hanno lanciato unattacco contro gli Houthi. Lo ha confermato lo stesso Comando militare centrale Usa (Centcom): ... vedi anche Crisi nel Mar Rosso,Usa - Gran Bretagna su basi ...Non è finito l'intervento angloamericano in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid contro i miliziani Houthi nello ...La Russia ha denunciato la “palese aggressione” da parte di Usa e Regno Unito sul territorio dello Yemen. “Si tratta dell’aggressione armata di un gruppo di paesi contro un altro paese, e non ha nulla ...