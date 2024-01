Nuovi ingressi al Grande Fratello | un influencer contattato per entrare

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non solo Sergio D’Ottavi, Stefano Miele, Federico Massaro e Monia La Ferrera, alpare che ci saranno deinelle prossime settimane. Alfonso Signorini effettivamente tra novembre e dicembre aveva avvertito che la macchina del GF non si sarebbe fermata mai e che la porta rossa si sarebbe aperte più volte e pare che sarà proprio così.al, parla un. Poche ore fa Lapo Senshu (117.000 follower su TikTo e 21.000 su Instagram) ha pubblicato nelle sue storie Instagram – come ha fatto notare Blog tv italiana – la presunta mail che avrebbe ricevuto dalla produzione del. Stando a quello che si legge nello screen pubblicato ...

Nel post puntata, in chiacchiera con alcuni inquilini, Fiordaliso non si risparmia suoi nuovi ingressi : "Non vi danno fastidio?" L'articolo ... (novella2000)

...del piano Next Generation EU e ai contributi della Regione FVG per i progetti che riguardano... che segnano una netta ripresa dopo lo stop pandemico e glicontingentati degli ultimi anni.Tutto inizia a gennaio 2023 quando nel paese della Valtiberina aretina sono stati installati ivarchi per entrare in città. In un primo momento sperimentali, senza quindi prevedere multe agli ...