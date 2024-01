Nuova Irpef | la simulazione | ecco le cifre per ogni fascia di reddito con la nuova aliquota

... semmai, rafforzate, mentre il mancato rinnovo dell'esonerova esattamente nella direzione contraria. Di fatto, il Governo introduce unatassa che pende sulla testa degli agricoltori come ...Cosa succede se si superano 35mila euro di stipendio nel 2024 trae taglio del cuneo fiscale Trae nuovo taglio del cuneo fiscale confermato fino al 7%, gli stipendi degli italiani cambiano decisamente nel 2024 e cambiano soprattutto gli ...Bonus 100 euro, o ex Bonus Renzi, o trattamento integrativo sull'Irpef in busta paga. Comunque lo si conosca, comunque lo si definisca, il trattamento per i lavoratori dipendenti è ...“Il mancato rinnovo dell’esonero Irpef per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli è una mazzata per tutto il comparto primario, soprattutto per le aziende vitivinicole che, negli ultimi ...