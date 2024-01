Novak Djokovic spaventa il mondo del tennis | “Ne vale la pena?”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Uno deiti più importanti di sempre potrebbe allontanarsi, gradualmente, in vista di questo anno di? Finché il fisico reggerà e le motivazioni lo sosterranno, no., però, non sembra attualmente propenso a ritirarsi, ma rispetto al passato dovrà certamente gestirsi nella disputa dei vari tornei internazionali che si susseguiranno in questo 2024 che vede il serbo ancora al primo posto del Ranking ATP. Le ultime parole di(Credit foto – AP)“Ad essere sincero, sono combattuto. C’è sempre una parte di me che è un ragazzo che ama ile conosce solo il…e quel ragazzo vuole ancora andare avanti. Ma d’altro canto sono padre di due figli, sono lontano dalla mia famiglia e ogni volta che viaggio per un ...

N°178 del ranking, ha brillantemente superato le qualificazioni e ora si metterà alla prova al cospetto del primo favorito. Una qualificata anche per Aryna Sabalenka , che invece dovrà ...Cosìin conferenza stampa alla vigilia dell'esordio all'Australian Open, tornei di cui è campione in carica e che ha vinto 10 volte. Un altro successo gli consentirebbe di raggiungere ...È un tabellone a 128, è uno Slam". E' il solito Novak Djokovic quello che si presenta in sala stampa in vista degli Australian Open, dove il serbo può raggiungere quota 25 e staccare Margaret Court in ...Il numero due al mondo ha lanciato la sfida a Novak Djokovic – principale favorito per la vittoria finale – ma ‘ha dimenticato’ Jannik Sinner. I due, molto amici, sono i volti della Next Gen ...