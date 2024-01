Non sosteniamo l' indipendenza di Taiwan Gelo di Biden | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Gli Stati Uniti non sostengono l'di. Lo ha detto il presidente americano, Joe, rispondendo alla richiesta di un commento da parte dei giornalisti sulle presidenziali nell'isola, vinte dal candidato del Partito democratico progressista (Dpp), l'autonomista Lai Ching-te. "Nonl'di", ha sottolineatocercando così di distendere le tensioni tra Washington e Pechino e tra Pechino e Taipei. Per gli Usa infatti, tra la riunificazione dicon la Cina, come vuole Xi Jinping, e l'totale dell'isola come vuole il presidente neo eletto, è meglio mantenere lo status quo. In precedenza, la Casa Bianca aveva ammonito della necessità che nessun Paese decidesse di ...