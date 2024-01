Non si rompe l’incantesimo | Albanova – Pomigliano finisce in parità

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’non riesce a conquistare i tre punti in palio contro il. Allo ‘Scalzone’1-1 una partita che ha visto i biancoazzurri avere il pallino del gioco per tutta la gara prima di andare addirittura sotto di un gol in occasione dell’unico tiro della gara della squadra napoletana. Poi una grande reazione, il rigore trasformato e l’occasione al 96’ per Sorriso di ribaltare la gara. Ma manca anche quel pizzico di fortuna che di certo non guasta mai. Un punto comunque che muove la classifica e che permette di guardare con fiducia – per il gioco espresso e per la voglia degli atleti dell’– al prossimo match, sempre tra le mura amiche dell’impianto di Casal di Principe, di mercoledì pomeriggio contro il Castel Volturno. PRIMO TEMPO. Tanti sbadigli nei primi 45 minuti ...