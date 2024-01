Non si ferma all’alt e investe un poliziotto | arrestato 26enne

Un controllo delle Forze dell’Ordine diventa un inseguimento da film. È successo in via Prenestina a Roma : arrestato un uomo. Un controllo di pochi ... (ilcorrieredellacitta)

Niente da fare . Nessuna nuova candidatura all’orizzonte. Per le elezioni Regionali in Sardegna il partito sardo d’Azione punta ancora sul ... (open.online)

Hou Yu - ih del Kmt, il principale rivale del Kmt, sial 33,4%. Il candidato dei nazionalisti ... Cina, voto Taiwanimpedirà inevitabile riunificazione I risultati elettorali di Taiwan ...Il Piacenzasipiù e, dopo i sei gol rifilati al Ciserano , batte anche il Villa Valle nella prima trasferta del 2024, recuperando altro terreno dalla vetta della classifica. Rossini deve far fronte ...Brutte notizie per l'Empoli e a poche ore dalla sfida salvezza contro l'Hellas Verona. Tegola per Andreazzoli che dovrà fare a meno di un attaccante ...Jannik Sinner: «Lo faccio in ogni partita». Ma non è il solo: ogni campione ha i suoi riti, da Nadal a Djokovic, fino all'amica Sharapova. Stanotte il debutto negli Australian Open ...