“Non può lasciare l’infermeria” | la direttrice si espone su Turetta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Filippocontinuerà a rimanere nella cella di infermeria: ne parla ladel carcere che svela gli ultimi aggiornamenti Un trasferimento ad un altro. Dopo la sezione di Psichiatria è stato portato in quella deldel carcere di Montorio Veronese. Filippo, il killer di Giulia Cecchettin (sua ex fidanzata), continuerà a rimanere nella cella del. Lo ha affermato ladel carcere, Francesca Gioeini. Quest’ultima ha rivelato le ultime novità in merito alla sua situazione. A quanto pare il ragazzo continua ad essere sempre più taciturno e con lo sguardo “perso” a fissare il vuoto. Filippo(Foto Facebook) Notizie.comLadella struttura, inoltre, ha fatto sapere che continuerà a rimanere ...

Con il suo ritorno in WWE, la faida tra CM Punk e Seth Rollins pare poter essere uno dei piatti forti di questo 2024. Seth non ha mai ... (zonawrestling)

“Da oggi e fino a mercoledì il Governo lavorerà per divorziare da Arcelor Mittal , si spera in maniera consensuale. Nell’incontro di stasera ci ... ()

Ma la crisi nel Mar Rossocambiare le carte in tavola A volte sembra che i mercati finanziari ... Per cui tanti pensano checi sarà una fiammata inflattiva paragonabile a quella vista dopo i ...Se per questi leadervalere il criterio "megliocontarsi per evitare figuracce", vogliono invece farlo le due leader donna, Giorgia Meloni ed Elly Schlein . Leggi anche Il faro di Mario ...