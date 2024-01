Noi e il tempo | dai taccuini ai social

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Siamo un popolo sempre più digitale, che lavora di smartphone, ha una cascata ininterrotta di notizie h24, comunica praticamente no-stop da stelle a stelle rischiando continue bulimie. Storie, situazioni, condizioni di mezzo secolo fa sembrano già preistoria e se raccontiamo certi fatti che accadevano nella normalità quotidiana, i bambini di oggi sgranano gli occhi e pensano che stiamo fantasticando, tanto sembrano surreali. Partiamo da una lettura che ha acceso interesse e curiosità per poi planare su un confronto con questa nostra modernità di conquiste straordinarie e talora anche con risvolti frastornanti. Ho letto di un prete, parroco di montagna da qualcosa come 57 anni sull’Appennino Ligure, che ha ricevuto per l’archivio etnografico delle sue comunità un pacco di calendari che vanno dal 1938 al 1991. Mancano solo poche annate. Li ha collezionati un uomo di cui si fa il nome di ...