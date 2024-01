Noi avanti per i fatti nostri nei secoli dei secoli | De Luca stronca il terzo mandato

(Di sabato 13 gennaio 2024) La Lega ha presentato una proposta di legge per introdurre ilper i presidenti di Regione. Il disegno, a firma di Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, modifica la legge del 2004 che fissa a due il numero massimo di incarichi consecutivi per i governatori. "Questa cosa non riguarda la Campania, andiamoper i", ha detto il presidente di Regione Vincenzo De, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli. "Sento e leggo che la Lega fa la proposta per ilper il mio amico Zaia. Non è vero: Zaia illo sta già finendo, non lo deve fare, è per il quarto, il quinto. Sono cose da pazzi. Noi andremo ...

Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per il terzo mandato per il mio amico Zaia: Zaia il terzo mandato lo sta già finendo, non lo ... ()

Mi è sembrato un incontro efficace su quello che vogliamo fare da domani in. Abbiamo ... Tuttiaddetti ai lavori dobbiamo abbassare i toni, vogliamo un confronto sereno. Se qualcuno degli ...come Consorzio dobbiamo portarequello in cui crediamo, valorizzando i protagonisti del territorio e investendo sulla loro crescita. Dobbiamo un po' ribaltare il concetto di andare ad ...“Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per il terzo mandato per il mio amico Zaia, ma non è vero: Zaia, il terzo mandato, lo sta già finendo, va per il quarto e quinto mandato. Noi and ...Per noi occidentaleGuido Santevecchi, inviato a Taipei il voto di Taiwan è soprattutto una questione geopolitica, che si inquadra nello scontro tra Oriente e Occidente, tra Stati Uniti e Cina. Che coi ...