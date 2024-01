Noemi Felisi | da Garbagnate al Lacor Hospital in Uganda

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 13 gennaio 2024) . Una giovane studentessa in medicina,, figlia del notissimo dottor Sergio, si è messa in gioco in una esperienza di grande respiro e rilievo in; il Notiziario ne ha raccolto la testimonianza, che fa emergere la dedizione e l’impegno della giovane, esempio di ...