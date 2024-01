Newcastle-Manchester City sabato 13 gennaio 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024)si rituffano in una Premier League dove entrambi necessitano di fare progressi almeno in termini di classifica dopo essersi sbarazzati di rivali inferiori in FA Cup. La squadra di Guardiola ha travolto l’Huddersfield all’Etihad per 5-0 mentre quella di Eddie Howe ha espugnato lo Stadium of Light battendo 3-0 il Sunderland. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Newcastle e Manchester City si rituffano in una Premier League dove entrambi necessitano di fare progressi almeno in termini di classifica dopo ... (infobetting)

IlCity inizia il suo inseguimento alla vetta della Premier League, ma dovrà farlo ancora ...giocatore dello scorso campionato salterà dunque la difficile trasferta in casa del, per ...Le formazioni ufficiali diCity , sfida valida per la ventesima giornata di Premier League 2023/2024. Una vittoria vorrebbe dire secondo posto per la squadra di Guardiola, che sembra essersi messa ...Newcastle United - Manchester City: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventunesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 18.30.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...