Newcastle-Manchester City | Premier League | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024)è una partita della ventunesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: tv,. Con una gara in meno rispetto alle altre dirette concorrenti, ilsi rituffa a capofitto nellaprovando a ridurre il divario che in questo momento lo separa dalla capolista Liverpool. Gli uomini di Pep Guardiola dopo 19 giornate sono terzi in classifica, dietro all’Aston Villa e con cinque punti da recuperare – che potrebbero diventare 2 se i campioni d’Europa e del mondo in carica dovessero avere la meglio nel recupero con il Brentford – sui Reds di Jurgen Klopp. I giocatori del– ...

Nel tentativo di colmare il divario dalla vetta della Premier League, i campioni in carica del Manchester City si recano al St James’ Park per ... (sport.periodicodaily)

Newcastle e Manchester City si rituffano in una Premier League dove entrambi necessitano di fare progressi almeno in termini di classifica dopo ... (infobetting)

Eppoi la Premier League conCity, al Ligue 1 con Rennes - Nizza, la Liga e il Girone A di Serie C. Calcio in tv oggi 13 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e ......00 Rotherham - Stoke 16:00 Southampton - Sheffield Wed 16:00 West Brom - Blackburn 16:00 Ipswich - Sunderland 18:30 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Chelsea - Fulham 13:30City 18:30 ...La partita tra Newcastle United e Manchester City, prevista per il 13 gennaio 2024 a St. James' Park, è un incontro significativo della Premier League. Il Newcastle, dopo un periodo difficile, cerca d ...Il Manchester City sarà ancora privo di Erling Haaland per la partita di Premier League contro il Newcastle a causa di un infortunio al piede ...