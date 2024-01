Newcastle Manchester City | Guardiola rimonta nel finale

(Di sabato 13 gennaio 2024): la squadra diva sotto 2-0, ma nella ripresa completa lae torna al secondo posto Ilriprende la rincorsa al Liverpool e contro illa squadra disoffre, ma poi trova la vittoria. A St. James Park la squadra diinizia in vantaggio con la rete di Bernardo Silva, ma poi va sotto 2-1 con le reti di Isak e Gordon in pochissimi minuti, al 35? e 37?. Nella ripresa a garantire i tre punti ai Campioni d’Inghilterra ci pensano le reti di De Bruyne e poi, nel, del norvegese classe 2003 Bobb. Con questa vittoria iltorna al secondo posto scavalcando l’Aston Villa ...

