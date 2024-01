Netanyahu dopo i primi cento giorni di guerra | “Nessuno ci fermerà | nè l’Aja nè l’asse del Male”

"Netanyahu si comporta come Hitler" . È la massima lanciata dal presidente turco Erdogan il quale non ci ha pensato due volte a paragonare l'attuale ... (ilgiornaleditalia)

Lo rivela un sondaggio dell'Israel Democracy Institute. Forte sostegno al proseguimento dell'operazione militare a Gaza: per il 66% non bisogna ... (sbircialanotizia)

ha anche sottolineato che Israele non scenderà a compromessi, se non con la 'vittoria ... Khaled Ahmed Zubaidi, è stato uccisoessere stato brutalmente picchiato dalle forze israeliane ......con le scritte 'Cessate il fuoco subito' e l'immagine di una clessidra e la foto dicon ... Un mese, il 16 novembre, mentre ero ancora in ospedale, ricevetti una telefonata: mio padre mi ...Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa, ribadendo che il Paese continuerà a combattere «fino alla vittoria totale» nella guerra contro Hamas.TEL AVIV, 13 GEN - Israele non scenderà a compromessi se non con la "vittoria totale" nella guerra contro Hamas. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyhu aggiungendo che "nessuno ci fermerà ...