Nesima | in casa aveva droga e oltre 5000 euro in contanti | arrestato

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina. Nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i poliziotti della Sezione Antidella Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento ubicato nel quartiere. All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto diversi involucri in plastica trasparente con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 504 grammi, di hashish per un peso complessivo di 167 grammi e di cocaina per un peso complessivo di 0,75 grammi. Recuperati e sequestrati anche alcuni oggetti idonei al confezionamento dellain dosi, due bilancini di ...