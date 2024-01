Neonato trovato vivo in un cassonetto nel torinese

Leggi su agi

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - Uné stato ridentro undei rifiuti da un operaio a Villanova Canavese, in provincia di Torino. Il fatto é avvenuto intorno alle 19:40, quando l'uomo, richiamato dai lamenti provenienti dal, hadentro un sacchetto di plastica il bambino, con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con ilche é stato subito trasportato all'ospedale di Ciriè. Nonostante le rigide temperature registrate negli ultimi giorni, il bambino non sarebbe in pericolo di vita.