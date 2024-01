NBA | i risultati della notte 13 gennaio | Simone Fontecchio sugli scudi con i Jazz | Curry e Thompson trascinano i Warriors

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Altra grandein NBA, con dieci partite disputate tra la Eastern e la Western Conference per la stagione 2023-2024. Scende in campo anche il nostro portacoloricon i suoi Utah: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto al di là dell’Oceano Atlantico. Colpo esterno degli Houston Rockets (19-18) sul campo dei Detroit Pistons (3-36) col punteggio di 110-112: 29 punti di Anperen Sengun e 28 di Jalen Green, con Kevin Knox II top scorer dei Pistons con 19 punti. Vittoria fuori casa anche degli Indiana Pacers (23-15)Atlanta Hawks (15-22) per 108-126 con 18 punti ciascuno per Buddy Hield e Obi Toppin partendo dalla panchina, mentre ad Atlanta non bastano i 29 punti di Dejounte Murray ad evitare il ko. Non tremano in casa i Philadelphia 76ers (24-13) contro i Sacramento ...