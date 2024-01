NBA 2023 2024 | Jokic trascina Denver | continuano a vincere i Jazz Golden State sbanca Chicago

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tanta carne al fuoco nella notte italiana, dove si sono disputate ben dieci partite valide per la regular season NBA. La miglior prestazione stagionale di Paul George (37 punti)i Los Angeles Clippers all’ottava vittoria nelle ultime nove gare, avvicinandoli al vertice della Conference: Grizzlies ko 128-119. Successi anche per Indiana Pacers e Houston Rockets, rispettivamente ai danni di Atlanta e Detroit, mentre il derby della Florida tra Miami e Orlando va agli Heat per 96-99: MVP Bam Adebayo con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Non tradiscono i Minnesota Timberwolves, bravi a liquidare i Portland Trail Blazers per 116-93 nel segno di Rudy Gobert (24 punti e 17 rimbalzi) e consolidare la propria leadership. Tornano alla vittoria invece i...

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro ... (sportface)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro ... (sportface)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro ... (sportface)

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro ... (sportface)

Tanta carne al fuoco nella notte italiana, dove si sono disputate ben dieci partite valide per la regular season/2024 . La miglior prestazione stagionale di Paul George (37 punti) trascina i Los Angeles Clippers all'ottava vittoria nelle ultime nove gare, avvicinandoli al vertice della Conference: ...... già mostrata durante il reveal di Vision Pro alla WWDC, è che essa può rappresentare in modo ... compresi titoli come2K24 e Sonic Dream Team. Ad essi, però, dovrebbero aggiungersi " dei nuovi ...Altra grande notte in NBA, con dieci partite disputate tra la Eastern e la Western Conference per la stagione 2023-2024. Scende in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Utah J ...Un'altra crudele sconfitta per i Pistons. Al comando di gran parte del match contro i Rockets, senza Cade Cunningham e Bojan Bogdanovic, hanno ceduto alla fine all'esperienza ...