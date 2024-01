Napoli | violenza di gruppo su una ragazza trans | un arresto

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUnagender, in vacanza acon un’amica, anche lei, è stata violentata da cinque ragazzi conosciuti in un bar. A rendere noto l’episodio – su cui stanno indagando gli agenti del commissariato San Ferdinando e la Procura (IV sezione, “fasce deboli”, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) – è l’Arcigay. Secondo quanto si è appreso, uno degli aggressori è già stato arrestato e altri quattro identificati. L’arrestato è un 28enne napoletano accusato disessuale di, rapina e danneggiamento. I fatti risalgono alla scorsa notte: gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in vico Conte di Nola – ai Quartieri Spagnoli – per la segnalazione di una ...

Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio in un appartamento nei pressi dei Quartieri Spagnoli due ragazze transgender, in vacanza a Napoli, dopo aver trascorso la serata