Napoli | ULTIM'ORA | infortunio per Zielinski | out con la Salernitana Scelto il sostituto

'ora : decisione del Giudice Sportivo in vista di Lazio -, partita di Serie A in programma per domenica 28 gennaio 2024 allo stadio Olimpico di Roma. LazioIn seguito ai cori ...Calciomercato'ora Sportitalia: l'agente di Cyril Ngonge è in Italia! L'Hellas Verona ha aperto alla cessione dell'attaccante belga classe 2000, sulla base di una richiesta di 10 - 11 milioni di euro ...Le scelte di Mazzarri e Inzaghi per la sfida tra Napoli e Salernitana Il girone di ritorno della Serie A 2023/24 si apre in casa dei campioni d'Italia in carica. Al "Maradona"; il Napoli di Walter Maz ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...