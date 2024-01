Napoli | tenta di sfuggire all’alt e investe un poliziotto | arrestato un 26enne

Il Napoli sta vivendo uno dei momenti peggiori dell’era De Laurentiis . In effetti dalla stagione 2007/2008 i partenopei non chiudevano il girone di ... (terzotemponapoli)

Far west in piena regola nel quartiere Soccavo di Napoli . La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 4 persone, tra i 27 e i 37 anni, di origine ... (ilmattino)

37' - Occasione: Kvaratskhelia entra in area eil tiro a giro, decisiva la deviazione di Lovato. 32' - Cambio nel: esce Cajuste entra Demme. 27' - Salernitana pericolosissima: .... Nella serata di ieri, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Borsa uno scooter con a bordo due persone il cui ...Gollini 6 - Il sinistro di Tchaouna è poca roba, il destro di Candreva è preciso e lui, sole o non sole, fa ciò che può e quasi ci arriva. Toglie la palla dai piedi di Simy al 73' e poteva essere una ...Una bimba di 7 anni muore folgorata nel campo rom, i parenti assaltano l'ospedale e danneggiano un'auto della polizia. Accade a Giugliano, in provincia di Napoli, e a ...