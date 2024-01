Napoli-Salernitana | Rrahmani segna il 2-1 al 96?

Continuano i problemi a centrocampo per Mazzarri. Nel corso della sfida tra, Cajuste ha chiesto il cambio per un problema muscolare al flessore della gamba destra. Al suo posto ha fatto l'esordio in campionato Diego Demme, che in questa stagione aveva ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 20ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Marinelli. EPISODIO CHIAVE - Fallo ...Napoli Salernitana: diretta testuale 82' - KVARA DI POCO VICINO AL GOL! Salta in avversario, si incunea in area: prova la conclusione a giro, bassa sul palo lontano. C'è una deviazione e palla di poc ...48' - GOL GOL GOL GOL! HA PAREGGIATO IL NAPOLI! Dagli 11 metri si presenta Politano che fredda Ochoa con un sinistro preciso. Il portiere messicano aveva intuito ma la conclusione è stata siderurgica.