Napoli-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ile isudi, match della ventesima giornata di. Da una parte gli azzurri in crisi nera, dall’altra i granata che sono ultimi ma sembrano vivi e con l’obiettivo salvezza ancora possibile: è un derby campano decisivo per la stagione di entrambe, chi riuscirà a vincere al Maradona? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 13 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani. SportFace.

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli-Salernitana , valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Derby molto ... (sportface)

Dall'attacco alla difesa. Il mercato delsi sta focalizzando su tutti i reparti e in quello arretrato, dopo aver preso Mazzocchi dalla, potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo a disposizione di Mazzarri. Il club di De ...la probabile formazione scelta da Mazzarri. Gollini Di Lorenzo Rrahmani JJesus M Rui Cajuste lobotka Gaetano Politano Raspadori Kvaraskelia Comments commentsIn apparenza nulla. In realtà molto. Perché sono i punti di riferimento del Napoli e della Salernitana per riprendere in mano il destino di una stagione iniziata male e non ancora finita. Traduzione: ...Dall'attacco alla difesa. Il mercato del Napoli si sta focalizzando su tutti i reparti e in quello arretrato, dopo aver preso Mazzocchi dalla Salernitana, potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo a ...