Napoli - Salernitana ore 15 | dove vederla in tv | streaming e formazioni

Oggi contro la, il presidente rischia di essere contestato per il ritardo nella conclusione delle ...le parole decise e dirette di Alfredo Pedullà nei confronti del presidente del, ......del, perché al punto in cui si è arrivati (9 in classifica e a 5 punti dalla zona Champions) quello che interessa è solo svoltare, e per questo la partita di oggi contro laè ...Ultime notizie SSC Napoli - Ieri in ritiro è arrivato il presidente Aurelio De Laurentiis, alla vigilia di Napoli-Salernitana. Match importante e delicato per i partenopei, e sul clima oggi allo stadi ...Scopri dove vedere in diretta la partita Napoli-Salernitana: orario, canali e info per seguirla live e in differita. Le scelte di Mazzarri e Inzaghi ...