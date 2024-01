Napoli – Salernitana | le formazioni ufficiali

(Di sabato 13 gennaio 2024) Oggi alle ore 15.00 allo Stadio Maradona si gioca, derby campano valido per la per la ventesima giornata di Serie A. Queste le, canale tv, dove vedere la partita in tv ed altro:(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri A disposizione: Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, D’Avino, Gioielli, Demme, Lindstrom, Zerbin, Raspadori.(4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwemesi. A disposizione: . Allenatore: Filippo Inzaghi. A disposizione: Costil, Fiorillo, Daniliuc, Sambia, Martegani, Bohinen, Botheim, Stewart, ...

Brutte notizie in casa Napoli . Si ferma per Infortunio Zielinski , non riuscendo a partecipare alla gara contro la Salernitana Problemi in casa ... (calcionews24)

, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole ...- Derby campano allo stadio 'Maradona' : ildi Walter Mazzarri ospita ladi Filippo Inzaghi nel primo anticipo della 20ª giornata di Serie A . Gli azzurri vogliono dimenticare la pesante sconfitta maturata contro il Torino e ...Mazzarri sceglie ancora Cajuste in mezzo e sul Cholito Simeone davanti. Lindstrom e Raspadori dalla panchina. Out per affaticamento Piotr Zielinski.A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Luiso, allenatore ed ex calciatore della Salernitana. La gara di oggi è più importante per il Napoli o per ...