Napoli – Salernitana | Inzaghi si lamenta | “Arbitri sempre contro di noi Rigore e gol due errori gravi”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Con la vittoria del, lapiù ultima in classifica. Lo sfogo dila classe arbitrale. Una vittoria pesantissima quella che ilè riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per la storia della stagione azzurra. Il gol nel finale di Amir Rrahmani ha ridato linfa vitale alla squadra che al triplice fischio si è riunita in un lungo abbraccio a centrocampo che conferma come ilabbia ritrovato compattezza nel corso del ritiro punitivo che è andato in scena in questa settimana. Ilha mostrato che la voglia di vincere degli azzurri è andata oltre le difficoltà di una sfida che come quellalanascondeva. I granata hanno giocato un’ottima ...

Le due facce del derby. Walter Mazzarri ritrova finalmente un'espressione serena, dopo giorni segnati da tensioni e polemiche. Pippo Inzaghi, invece, ha il volto corrucciato .si è chiusa da una mezz'oretta e nel ventre del Maradona va in scena il consueto balletto tra i due allenatori. Per quello azzurro la vittoria è meritata, per l'allenatore granata ...Lo ha detto a Dazn il tecnico delWalter Mazzarri dopo la vittoria per 2 - 1 contro la. "Per come siamo in emergenza numericamente - ha detto Mazzarri - è stato duro vincere oggi ...La vittoria restituisce al Napoli un po' di fiducia e punisce un po' troppo la Salernitana per la seconda volta consecutiva sul filo di lana, dopo la sconfitta rimediata anche la scorsa settimana con ..."Abbiamo ritrovato lo spirito ma anche il gioco". Queste le prime parole di Walter Mazzarri dopo la vittoria del suo Napoli contro la Salernitana. Un successo arrivato in rimonta al 96’ grazie al gol ...