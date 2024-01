Napoli-Salernitana 2-1 | vittoria in zona Mazzarri | Rrahmani decisivo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilbatte 2-1 lacon un gol dial 96?:nel recupero per gli azzurri di, Candreva illude i granata. Quando sembrava che la partita fosse destinata al pareggio, Amirsi è eretto a salvatore della patria azzurra, regalando alunadal sapore dolcissimo al 96?. Il Derby campano si chiude con un 2-1 che fa respirare Waltere lascia laa leccarsi le ferite di una lotta accanita ma non sufficiente. La gara si era accesa sin dai primi minuti, con laa trovare il gol del vantaggio grazie a un capolavoro di Antonio Candreva. L’estasi dei granata, però, è stata interrotta da un rigore trasformato da Matteo ...

Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli vince ma non convince. Gli uomini di Walter Mazzarri riescono ad agguantare il 2-1 solo al 95esimo dopo una ... (anteprima24)

Il Napoli torna a vincere dopo 3 giornate, superando 2-1 in rimonta la Salernitana , tra le mura amiche del 'Maradona' grazie a un gol di Rrahmani al ... (liberoquotidiano)

I voti ai protagonisti del match valido per la 20esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Napoli-Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del ... (calcionews24)

Napoli-Salernitana 2-1 Napoli: Gollini 6: non può nulla sulla magia di Candreva , importante l'uscita su un pallone velenoso messo n... ()

, la partita Avvio di partita che regala pochissime emozioni, con le squadre contratte e incapaci di creare vere occasioni di gol. La sfida si sblocca alla mezz'ora di gioco con ..., match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole ...Oggi pomeriggio il Napoli è impegnato nella sfida contro la Salernitana. Ma la squadra di De Laurentis continua a lavorare nel mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Napoli sta ...Il Napoli vince a fatica al minuto 96 contro una buona Salernitana, al termine di una gara combattuta e giocata bene dalla squadra di Pippo Inzaghi che come contro la Juventus, va in vantaggio e poi..