Napoli-Salernitana 2-1 | Mazzarri | “Abbiamo ritrovato spirito e gioco Voglio godermi questa vittoria”

(Di sabato 13 gennaio 2024) “anche iloltre che lo. Lati aspetta davanti all’area di rigore, non era facile. Siamo anche stati penalizzati subito perché siamo andati in svantaggio alla loro prima uscita. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto botta, sono rimasti tranquilli e hanno continuato a giocare”. Walterparla così ai microfoni di Dazn dopo il successo in extremis delai danni della. “Potevamo giocare un po’ più in verticale, ma a centrocampo avevamo Gaetano che giocava la prima da titolare e Cajuste che deve ancora adattarsi al nostro calcio. C’erano tante variabili che potevano demoralizzarci, ma siamo stati bravi perchécreato tanto”. “...

In questo sabato di Serie A, alle 15, si sono disputati due match, Napoli-Salernitana e Genoa - Torino: nel primo, hanno prevalso i napoletani per 2 - 1, nel secondo invece nessuna rete e parità sullo 0 - 0. Dalle 18 si gioca Verona - Empoli e dalle 20.45 Monza - ...Il Napoli torna a vincere dopo 3 giornate, superando 2 - 1 in rimonta la Salernitana, tra le mure amiche del 'Maradona' grazie a un gol di Rrahmani al 96'. A sbloccare il match un gol di Candreva al 29'.