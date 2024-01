Napoli-Salernitana 2-1 | gli azzurri ritrovano il sorriso ma ancora tanti problemi

Le due facce del derby. Walter Mazzarri ritrova finalmente un'espressione serena, dopo giorni segnati da tensioni e polemiche. Pippo Inzaghi, invece, ha il volto corrucciato .si è chiusa da una mezz'oretta e nel ventre del Maradona va in scena il consueto balletto tra i due allenatori. Per quello azzurro la vittoria è meritata, per l'allenatore granata ...Lo ha detto a Dazn il tecnico delWalter Mazzarri dopo la vittoria per 2 - 1 contro la. "Per come siamo in emergenza numericamente - ha detto Mazzarri - è stato duro vincere oggi ...Gollini 6 - Il sinistro di Tchaouna è poca roba, il destro di Candreva è preciso e lui, sole o non sole, fa ciò che può e quasi ci arriva. Toglie la palla dai piedi di Simy al 73' e poteva essere una ...Dopo la sconfitta subita nel derby contro il Napoli per 2-1, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn. L'allenatore della Salernitana ha criticato alcune decisioni arbitrali e, in particolare, ...